Могут ли ветераны труда не ждать очереди на АЗС?

Вопрос от интернет-пользователя

Сейчас на АЗС, чтобы заправиться бензином, приходится отстаивать большую очередь. Инвалидам можно обслуживаться без очереди. А что насчет пенсионеров старше 80 лет и ветеранов труда? Разве у них нет льгот на обслуживание без очереди? В поликлиниках разрешают, а что на заправках?

Ответ специалиста

Законодательство предусматривает право некоторых категорий граждан на обслуживание на АЗС вне общей очереди. Однако автоматически воспользоваться этой льготой только из-за пенсионного возраста или звания «Ветеран труда» нельзя.

В первую очередь речь идет об инвалидах I и II группы. Их право на обслуживание вне очереди установлено Указом Президента РФ от 2.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов». Документ предусматривает внеочередное обслуживание инвалидов I и II группы на предприятиях торговли, общественного питания, службы быта, связи, ЖКХ, в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, юридических службах и других организациях, обслуживающих население.

Автозаправочные станции на практике относятся к организациям, обслуживающим население, поэтому установленная указом льгота распространяется и на заправку автомобиля. В 2026 году право инвалидов I и II группы на внеочередное обслуживание на АЗС особо подтверждали специалисты и профильные организации.

С 2021-го перечень льготников расширился. Указом Президента РФ от 26.07.2021 № 437 такое же право предоставлено детям-инвалидам и сопровождающим их лицам. При этом для сопровождающего речь идет именно о ситуации, когда ребенок-инвалид находится вместе с ним.

Для оформления внеочередного обслуживания на АЗС необходимо обратиться к сотруднику заправки и подтвердить право на льготу. Одного опознавательного знака «Инвалид» на автомобиле для этого недостаточно: он подтверждает определенные права при использовании автомобиля, но сам по себе не заменяет документ, подтверждающий статус льготника. На практике АЗС могут попросить показать удостоверение или справку.

Если сотрудник отказывается предоставить установленную законом льготу, сначала имеет смысл обратиться к администратору или руководителю АЗС и предъявить документ, подтверждающий право на внеочередное обслуживание. При необходимости отказ можно зафиксировать и направить жалобу в Роспотребнадзор либо обратиться за защитой своих прав в суд.

А вот пенсионеры права заправляться вне очереди на федеральном уровне не имеют. Не дает такого преимущества и достижение возраста 80 лет. Статус не включен в перечень категорий, которым указ № 1157 предоставляет внеочередное обслуживание на предприятиях и в организациях, обслуживающих население.

Такая же ситуация с федеральным званием «Ветеран труда». Наличие удостоверения не означает, что человека обязаны пропускать без очереди на АЗС. Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов труда могут устанавливаться законодательством конкретного региона, поэтому местные льготы необходимо рассматривать отдельно.

Именно здесь часто возникает путаница с поликлиниками, МФЦ, почтовыми отделениями и другими учреждениями. Если там пенсионеров или ветеранов труда обслуживают вне очереди, это еще не означает, что аналогичное правило действует во всех организациях страны. Оно может быть предусмотрено специальными нормами, региональным законодательством либо внутренними правилами конкретного учреждения.

При этом конкретная сеть АЗС вправе установить собственные правила обслуживания и дополнительные преимущества для отдельных категорий клиентов. Поэтому если такая информация размещена на самой заправке или закреплена правилами компании, сотрудники должны соблюдать установленный порядок.