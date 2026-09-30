ВязАнка хвороста или вЯзанка - как правильно?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

В детской сказке «Машенька и Дашенька» старушка приносит из леса вязАнку хвороста. Но в последнее время навязчиво звучит вариант «вЯзанка». Как же все-таки правильно поставить ударение?

Оказывается, в русском языке есть два самостоятельных слова: «вязАнка» и «вЯзанка». Оба образованы от глагола «вязать» и различаются не только ударением, но и значением.

ВязАнка, как объясняет словарь, это связка чего-нибудь. Обычно говорят о вязАнке дров, сушняка или соломы. Значит, старушка из сказки принесла все-таки вязАнку хвороста. Но и любую связку предметов можно в шутку назвать вязАнкой, хотя бы даже карандашей или сосисок.

А вЯзанка (с ударением на первом слоге) - это разговорное название какого-нибудь изделия. Связанные вручную вещи (кофты, свитеры, варежки и даже сумки) вполне можно назвать вЯзанками.

Итак, будем различать вЯзанку - вязаную вещь и вязАнку-связку, чтобы говорить грамотно!