Почему не стоит доливать бензин после щелчка пистолета?

Вопрос от интернет-пользователя

Сейчас на заправках многие доливают в бак до полного. Стоят и цедят из пистолета, хотя он уже отщелкивает, так как бак полон. Бытует мнение, что такое не очень хорошо для автомобиля. Верно ли это?

Ответ специалиста

Действительно, автоматическая отсечка заправочного пистолета срабатывает не случайно. В его конструкции предусмотрен специальный механизм, который прекращает подачу топлива, когда возникает соответствующее изменение давления у заправочной горловины. Это позволяет избежать перелива.

Поэтому после первого уверенного щелчка заправку лучше остановить. Если продолжать медленно добавлять бензин, пытаясь заполнить бак буквально «по горлышко», это может создать проблемы.

Топливный бак - не простая герметичная емкость, которую нужно заполнять до самого верха. Там предусмотрены пространство для паров топлива и система их улавливания. В бензиновых автомобилях для этого используется адсорбер (обычно с активированным углем), который удерживает пары бензина, после чего они направляются в двигатель и сжигаются.

Именно поэтому привычка постоянно «дожимать» пистолет после автоматической отсечки считается нежелательной. При переливе жидкость может попасть туда, где система рассчитана прежде всего на работу с парами. Это способно нарушить ее работу и в отдельных случаях привести к неисправностям.

Один небольшой долив после отсечки не означает, что автомобиль немедленно потребует ремонта. Речь идет именно о регулярной привычке заправлять бак сверх нормы.

Есть и еще одна причина не стремиться к абсолютному заполнению. Бензин расширяется при нагревании, поэтому системе необходимо определенное пространство для паров и расширения топлива. Особенно нежелательно создавать перелив в жаркую погоду или оставлять автомобиль с переполненным баком под воздействием высокой температуры.

При этом автоматическая отсечка не всегда означает, что бак действительно заполнен до номинального объема. Пистолет может отключиться раньше из-за особенностей конкретной заправочной горловины, интенсивного потока топлива, образования пены или проблем с вентиляцией.