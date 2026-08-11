Как понять, что на АЗС продали опасный бензин?

Вопрос от интернет-пользователя

Эпопея с бензином в Пензе никак не закончится. Очереди стали меньше, но теперь водители в чатах пугают некачественным бензином. Одни пишут, что на некоторых АЗС продают Евро-3 и машина встает, другие говорят, что бензин просто стал менее качественным. А есть ли какие-то признаки: цвет, запах или что-то еще, которые помогут сразу определить некачественное топливо?

Ответ специалиста

Тема качества топлива на заправках действительно остается одной из самых обсуждаемых среди автомобилистов. Несмотря на то что, по данным Росстандарта, доля некачественного горючего на АЗС сегодня составляет менее 4%, риск наткнуться на суррогат все еще существует.

Чтобы проверить качество бензина, стоит обращать внимание на три главных фактора: запах, внешний вид и поведение машины после заправки.

Оценить проблемы с бензином можно еще на этапе заливки в бак. Если вы почувствовали резкий запах сероводорода (тухлых яиц), это говорит о повышенном содержании сернистых соединений, которые быстро выведут из строя катализатор и датчики кислорода. Явный аромат ацетона или растворителя указывает на наличие дешевых спиртов и ароматических добавок, разъедающих резиновые уплотнители топливной системы.

Что касается внешнего вида, то качественный бензин по ГОСТу должен быть абсолютно прозрачным - без мути, осадка и хлопьев. При этом цвет может варьироваться (не допускаются лишь синий и зеленый оттенки), поэтому ключевым является именно отсутствие загрязнений и расслоения.

Если визуально определить подделку не удалось, о заливе «бодяги» быстро «сообщит» сам автомобиль. Первыми симптомами становятся нестабильные обороты на холостом ходу, рывки при разгоне, резкое падение мощности и густой черный дым из выхлопной трубы.

Кроме того, расход топлива на плохом бензине вырастает на 10-15%: из-за примесей он сгорает не полностью, а электроника пытается компенсировать потери повышенной подачей горючего, перегружая бензонасос.

Появление сильной металлический детонации («стук пальцев») - прямой сигнал к тому, что октановое число купленного топлива существенно ниже заявленного.

Многие водители при первых признаках «недомогания» машины пытаются залить в бак премиальное высокооктановое топливо (например, АИ-100), надеясь разбавить «некондицию». Это ошибка. Высокооктановая присадка не нейтрализует воду, мелкую грязь, серу или разрушительные химические растворители. В результате вы просто получите большую объемную массу токсичной смеси, которая продолжит забивать форсунки и убивать свечи зажигания.

Что делать, если заправились некачественным бензином? Единственное верное решение - сразу заглушить двигатель, вызвать эвакуатор и отправиться в автосервис. На СТО специалисты полностью сольют топливо из бака, промоют топливную систему и заменят фильтры. Обязательно сохраняйте кассовый чек с АЗС: он понадобится для предъявления претензии владельцам автозаправки и возмещения расходов на ремонт.