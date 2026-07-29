Как верно - «паЛЛиативный» или «паЛиативный»?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

В новостях говорят: в пензенские больницы поступят автомобили для оказания паллиативной помощи. Только что это значит - паллиативный? И как правильно написать слово?

«ПаЛЛиативный» пишется с двумя Л, как и «паЛЛиатив». Это книжное слово используется прежде всего как медицинский термин и обозначает лекарство или какое-либо средство, не излечивающее болезнь, но дающее временное облегчение больному.

В русский язык «паллиатив» пришел из французского, а происходит от латинского pallium, т. е. «плащ». Плащ нужен, чтобы защитить, укрыть от дождя, ветра, снега. Вот и паллиативная медицина призвана защитить, пусть и на время, улучшить качество жизни пациентов с различными хроническими заболеваниями, особенно тяжелыми.

Поэтому очень хорошо, если пензенские больницы получат возможность оказать паллиативную помощь таким пациентам, прежде всего прикованным к постели.

Вне медицинской сферы паллиатив понимается как мера, которая обеспечивает лишь частичное решение поставленной задачи, временный выход из затруднительного положения, - иными словами, полумера.