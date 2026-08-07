Что значит выражение «пиррова победа»?

Ликбез

Что значит выражение «пиррова победа»?
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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Иногда, даже если удалось справиться со всеми неприятностями, трудностями и недоброжелателями, к сожалению, это пиррова победа. Что это значит?

Устойчивый оборот «пиррова победа» уводит нас в глубину веков периода греко-римских войн. Он связан с именем греческого царя Пирра, который правил в III веке.

В то время римляне завоевали почти всю Италию. А греки, потерпев ряд поражений, собрали новое войско и попросили царя Пирра возглавить его. Сначала удача улыбнулась царю: он успешно маневрировал войсками, ввел в бой слонов и сумел победить римлян.

Второе большое сражение состоялось через год, и Пирр, казалось бы, снова победил, но какой ценой! Почти все войско было разгромлено. Когда Пирра поздравили, он ответил: «Еще одна такая победа - и мы погибли». И эти слова оказались пророческими.

С тех пор победу, добытую ценой огромных потерь, так и называют: пиррова победа. Знать историю слов и выражений необходимо, чтобы говорить грамотно и выразительно!

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