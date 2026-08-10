ПрисутствовалО или присутствовалИ 40 человек?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Иногда не знаешь, как сказать: на собрании присутствовалО 40 человек или присутствовалИ. В каком числе должен стоять глагол - в единственном или во множественном?

Оказывается, можно употребить глагол и в единственном, и во множественном числе. Все зависит от того, что мы хотим подчеркнуть. Если само действие какого-то совокупного количества, ставим глагол в единственном числе. Мы говорим: «На собрании присутствовалО 40 человек». Значит, собрание состоялось, присутствие было обеспечено.

Если важно уточнить именно количество, активность участников-деятелей, употребим глагол во множественном числе: присутствовалИ 40 человек.

Обычно это правило касается тех случаев, когда речь идет об одушевленных предметах - людях или животных.

Пять студентов проспалИ лекцию - важно, что их пять, а не двадцать. Пять студентов проспалО - плохо, что не слушали лекцию, а спали.

Богатство русского языка заключается не только в количестве слов, но и в возможностях грамматики: она позволяет выразить дополнительные значения. Будем говорить грамотно, понятно и выразительно!