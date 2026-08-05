Как правильно - волею сУдеб или судЕб?

Ликбез

Как правильно - волею сУдеб или судЕб?
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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

В телепередаче ведущий сказал: мы встретились волею сУдеб. Может быть, нужно было судЕб? Как правильно?

Судьба - это независимый от воли человека ход событий, участь, доля, жизненный путь. Что бы мы ни подразумевали под этим словом, ударение в нем зависит от формы числа.

В единственном оно всегда падает на последний слог: превратности судьбЫ, покориться судьбЕ, благодарить судьбУ. В творительном падеже - два варианта: можно быть довольным судьбОй и судьбОю.

Во множественном числе ударение на первом слоге: людские сУдьбы, разлук так много на земле и разных сУдеб, интересоваться сУдьбами народов.

И только в устойчивых оборотах сохраняется устаревшее с точки зрения современной нормы ударение. «Какими судьбАми?» - радостно восклицаем мы при неожиданной встрече. А если хотим подчеркнуть силу сложившихся обстоятельств, говорим: «Волею судьбЫ» или «Волею судЕб». Волею судЕб писатель получил известность.

Будем правильно ставить ударение, чтобы говорить грамотно!

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