Меняются ли с августа сроки передачи показаний счетчиков?

Вопрос от интернет-пользователя

Читала в некоторых СМИ, что якобы с августа меняются правила подачи показаний счетчиков по ЖКУ. Есть ли какие-то изменения? Или это вранье?

Ответ специалиста

В социальных сетях и ряде интернет-СМИ действительно снова поднялась волна обсуждений: якобы с 1 августа 2026 года вступают в силу новые правила передачи показаний приборов учета воды. Потребителей пугают жесткими изменениями и смещением привычных сроков. Однако паниковать не стоит - Минстрой РФ выступил с официальным опровержением этих слухов.

Действующий порядок передачи показаний счетчиков воды остается прежним. В ведомстве напомнили: базовые нормы в этой сфере не менялись уже более 10 лет. Согласно подпункту «к(1)» пункта 33 Постановления Правительства РФ № 354 от 6 мая 2011 года, собственникам жилья необходимо подавать данные индивидуальных приборов учета не позднее 25-го числа каждого месяца.

Поэтому вы можете и дальше направлять сведения через привычные сервисы в установленные даты - никаких законодательных изменений с августа не появится.

При этом важные новшества в системе оплаты коммунальных услуг в последние месяцы все же были, но произошло это еще весной. С марта 2026 года изменились крайние сроки расчета за ЖКУ.

Теперь жильцы обязаны оплачивать квитанции за предыдущий месяц не позднее 15-го числа следующего месяца. В свою очередь, управляющие организации и ТСЖ обязаны доставлять платежные документы собственникам до 5-го числа.

Игнорировать передачу показаний по-прежнему невыгодно. Если собственник квартиры перестает регулярно отправлять данные водяных счетчиков, управляющая или ресурсоснабжающая компания начнет начислять плату по среднеежемесячному объему, а спустя 3 месяца - по установленному региональному нормативу с применением повышающего коэффициента 1,5 (для холодной воды - 3). Чтобы избежать переплат, передавать сведения нужно ежемесячно и вовремя.