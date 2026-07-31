Что означает слово «дезавуировать»?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Сегодня в мире неспокойно, каждый день в новостях сообщают: кто-то что-то дезавуирует (или кого-то). А что значит «дезавуировать»?

«Дезавуировать» - слово книжное, уместное в официальном общении (в словаре так и помечено: официально-деловое). Однако, раз его уже стали использовать в средствах массовой информации, придется разобраться.

Термин понимается как «заявить (или заявлять) о несогласии с действиями доверенного лица или о лишении его права действовать в дальнейшем от имени доверителя». В международном праве дезавуирование - заявление правительства о том, что дипломатический представитель или иное лицо государства действовало без соответствующего поручения.

Возможно, проще будет обратиться к исходному значению этого заимствованного слова. Французский глагол désavouer буквально означает «отказаться, отрекаться». И в русском языке «дезавуировать» используется в значении «отказаться от слов своего доверенного лица», «опровергнуть слова своего представителя», т. е. не только не согласиться, но и публично о том объявить.

Например, выражение «МИД дезавуировал заявление посла» следует понимать как «не согласен с заявлением и отказывается от него».

Понимать значения слов необходимо, чтобы выражать мысли точно и говорить грамотно!