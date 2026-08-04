Какого цвета вода в море и океане?

Вопрос от интернет-пользователя

Возник спор с другом, какого цвета вода в океане. Перерыли весь интернет, есть несколько версий - начиная от черной, заканчивая бесцветной. Какая правильная?

Ответ специалиста

Вопрос о том, какого цвета вода в море или океане, только на первый взгляд кажется простым. Споры вокруг этой темы возникают регулярно, ведь в стакане вода бесцветная, на мелководье выглядит бирюзовой, а в открытом море - темно-синей или почти черной.

Физики и океанологи дают ответ: на самом деле чистая вода имеет слабый голубоватый оттенок, а не является абсолютно бесцветной. Это связано со строением молекулы воды и физикой поглощения света.

Солнечный свет состоит из спектра разных волн: красные, оранжевые и желтые длинные волны вода поглощает практически сразу (уже в первых метрах толщи), а вот короткие синие и голубые рассеиваются и отражаются. Именно этот рассеянный синий свет и улавливает человеческий глаз.

Однако реальный цвет мирового океана зависит от глубины, освещения и состава самой воды. На мелководье с белым песком вода кажется лазурной из-за отражения света от дна. На глубинах свыше 200 метров начинается так называемая сумеречная зона, куда солнечные лучи практически не проникают, и океан там действительно становится черным.

Кроме физики света, огромную роль играет биологический фактор. Если в морской воде содержится много микроскопических водорослей (фитопланктона), хлорофилл в их клетках активно поглощает синий свет и отражает зеленый. По этой причине северные моря и прибрежные зоны, богатые органикой, часто имеют выраженный зеленый или бурый оттенок, в то время как «пустынные», бедные планктоном тропические воды выглядят ярко-синими.

Таким образом, в споре правы сразу несколько сторон: в малом объеме вода воспринимается нами как бесцветная, в толще при солнечном свете - сине-голубая, при наличии планктона - зеленая, а на колоссальной глубине - черная. Цвет океана - это не статичная краска, а динамическая оптическая иллюзия, созданная солнцем, глубиной и живыми организмами.