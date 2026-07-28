Чем огурцы по-фински отличаются от обычных соленых?

Вопрос от интернет-пользователя

Слышала, что теперь можно мариновать огурцы по-фински. А что это за метод, чем такие огурцы отличаются от наших обычных соленых огурцов?

Ответ специалиста

Так называемый финский метод маринования огурцов в последнее время набирает большую популярность. Главная причина его востребованности - хрустящая текстура овощей и минимальные затраты времени на приготовление.

Основное отличие огурцов по-фински от классических русских соленых или маринованных заключается в технологии обработки и составе маринада. В традиционной русской кухне огурцы либо подвергают длительному брожению в рассоле (классический холодный засол в банках или бочках), либо многократно заливают кипятком с добавлением укропа, чеснока, листьев хрена и смородины.

При финском способе огурцы предварительно нарезают крупными шайбами или брусочками и варят прямо в маринаде в течение буквально 3-5 минут, пока они не поменяют цвет с ярко-зеленого на оливковый. В состав рассола входят вода, соль, солидная порция сахара, уксус и семена горчицы. Именно горчица и быстрый нагрев дают пикантный кисло-сладкий вкус и гарантируют, что овощи останутся плотными.

Кроме того, рецепт хрустящих огурцов на зиму по-фински не требует длительной стерилизации наполненных банок, что существенно упрощает процесс консервации. Готовый продукт больше напоминает пряные пикули или популярные огурчики для гамбургеров.

Ингредиенты (на 3 литровые банки):

- огурцы - 2 кг;

- вода - 1,5 л;

- уксус 9%-й - 200 мл;

- сахар - 200 г;

- соль (крупная, не йодированная) - 3 ст. л. (без горки);

- семена горчицы - 1 ст. л.;

- лавровый лист - 3 шт.

Замочите огурцы в холодной воде на 2-3 часа, чтобы они впитали влагу, затем тщательно промойте и нарежьте крупными кружочками (толщиной примерно 1-1,5 см). В большую кастрюлю налейте 2 литра воды. Добавьте соль, сахар, семена горчицы и лавровый лист и доведите жидкость до кипения, помешивая, чтобы кристаллы соли и сахара полностью растворились. Затем влейте уксус и снова дайте маринаду закипеть.

В кипящий маринад аккуратно высыпьте нарезанные огурцы. Варите их на среднем огне около 3-5 минут, аккуратно помешивая. Как только огурцы начнут менять цвет с ярко-зеленого на оливковый, кастрюлю нужно сразу снять с плиты. Важно не переварить, иначе овощи не будут хрустящими.

Разложите горячие огурцы по заранее стерилизованным банкам и залейте до самого верха кипящим маринадом из кастрюли. Закатайте стерильными крышками, переверните банки дном вверх и укутайте теплым пледом до полного остывания.