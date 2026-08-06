До скольких процентов можно разряжать смартфон без вреда?

Вопрос от интернет-пользователя

Часто пугают, что современные смартфоны нельзя разряжать до нуля или оставлять на них менее 10% заряда. Якобы тогда быстрее изнашивается батарея. Это действительно так? До какого предела можно разряжать телефон, чтобы аккумулятор прослужил дольше?

Ответ специалиста

Среди пользователей смартфонов до сих пор жив старый миф: перед зарядкой телефон нужно обязательно «высадить» в ноль. Это правило действительно было актуальным лет пятнадцать назад, когда в устройствах использовались никелевые батареи с так называемым «эффектом памяти».

В современных смартфонах установлены литий-ионные (Li-ion) и литий-полимерные (Li-Po) аккумуляторы, для которых глубокий разряд - это один из главных факторов ускоренного износа.

Любой литиевый аккумулятор рассчитан на определенное количество циклов перезарядки (обычно от 300 до 500 полных циклов до снижения емкости на 20%). Полный разряд от 100% до 0% создает сильную химическую и механическую нагрузку на внутренние компоненты батареи. Когда уровень заряда падает ниже 10-15%, напряжение на элементах питания резко снижается, что ускоряет деградацию лития.

Если регулярно доводить гаджет до автоматического отключения, батарея потеряет максимальную емкость намного быстрее. Оптимальный диапазон работы аккумулятора - это от 20% до 80%. Чтобы продлить срок службы смартфона, специалисты рекомендуются ставить его на зарядку сразу, как только индикатор показывает 15-20%.

Не менее вредно оставлять разряженный телефон на долгое время в таком состоянии: глубокий саморазряд может заблокировать контроллер питания, и восстановить устройство поможет только сервис.

При этом не стоит впадать в крайности и паниковать, если смартфон изредка разряжается до нуля - встроенные системы защиты предотвращают критическое падение напряжения. Главное - не делать такой глубокий разряд ежедневной привычкой.

Соблюдение простого правила «20-80» и использование качественных зарядных устройств позволят сохранить батарею рабочей и эффективной на 3-4 года интенсивного использования.