Как правильно - приобреТший или приобреВший?

Ликбез

Как правильно - приобреТший или приобреВший?
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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Объявление на магазине: приобревшие телефон до 1-го числа получат второй за полцены! Звучит заманчиво, но кто это - приобреВшие? Может быть, правильно приобреТшие?

Глаголу «приобрести» не везет. Во-первых, его часто пишут с ошибкой. Напомним: правильно прИобрести, с приставкой ПРИ-. В корне Е, проверим: приобрЕл.

Во-вторых, обижают его родственника: в существительном ставят не туда ударение. Напомним: приобрЕтение - распространенная ошибка. Правильно: приобретЕние, ударение за корнем.

Но больше всего достается причастиям. Запомним: слова «приобреВший» в литературном языке нет. На этом настаивают все современные словари. Правильно: приобреТший - это тот, кто приобрел телефон, квартиру, машину. А сами объекты грамотно назвать приобретенными.

Итак, напишем в объявлении: приобреТший телефон получит приз. ПриобретЕнная машина - чудесное приобретЕние!

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