Почему стиральную машину нельзя запускать 2 раза подряд?

Вопрос от интернет-пользователя

Я слышал, что мастера по ремонту не рекомендуют запускать стиральную машину два раза подряд. Так ли это? И если да, то почему?

Ответ специалиста

Действительно, при двух или более стирках лучше делать между ними паузу. Хотя современные стиральные машины рассчитаны на серьезные нагрузки, работа в режиме нон-стоп может значительно сократить срок их службы.

Во время стирки, особенно при высоких температурах, и интенсивного отжима детали нагреваются. Сальник (резиновый уплотнитель, который защищает подшипниковый узел от воды) при длительной работе теряет эластичность из-за нагрева. Если не дать ему остыть, он быстрее изнашивается, начинает пропускать воду, что приводит к дорогостоящей замене подшипников.

Нагревательный элемент (ТЭН) - одна из самых уязвимых деталей стиральной машины. Постоянная работа без перерыва на остывание приводит к тепловой усталости металла и ускоренному образованию накипи.

Модуль управления (плата) и обмотки двигателя также чувствительны к перепадам температур. Пауза позволяет электронным компонентам вернуться к нормальному температурному режиму, что снижает риск короткого замыкания или прогара дорожек на плате.

Чтобы машинка служила долго, придерживайтесь правила «золотого часа». Оптимальный перерыв между стирками - от 30 до 60 минут. В это время держите дверцу открытой, чтобы влага испарилась, а резиновые уплотнители «отдохнули».

Не перегружайте технику. Две стирки подряд с полупустым барабаном менее вредны, чем одна, но с перегрузом.