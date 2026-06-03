Откуда пошло и что значит выражение «вверх тормашками»?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Споткнулся - и полетел, как говорится, вверх тормашками. Что такое тормашки?

Ответить на вопрос непросто. Вверх тормашками - то есть «кувырком, через голову, вверх ногами». Поэтому кажется, что тормашки - это ноги. Однако ученые - историки языка убеждены, что связи между словами «ноги» и «тормашки» нет.

В старину говорили не «вверх тормашками», а «вверх тормашки», не склоняя слово. В словаре Даля (первая половина ХIХ века) приводится поговорка «полетел от Машки вверх тормашки». Там же есть и вариант с О: «тормошки полетел» (или «вверх тормошки»).

Это приводит филологов к выводу: слово «тормашки», первоначально «тормошки», родилось от глагола «тормошить», то есть «теребить, дергать, трясти, таскать, переворачивать». И означало оно не часть тела, а процесс: как, например, от глагола «лежать» появилось «лежка», так от «тормошить» - «тормошка» и «тормашки».

Еще одна версия связывает тормашки со словом «тормоз», в старинном звучании «тормАс», - приспособлением для торможения под полозом саней. Сани перевернулись - полетели вверх тормашки, т. е. вверх дном.