Как правильно - мордовка или мордвинка?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Россия - многонациональная страна, иногда трудно правильно назвать представителя той или иной народности. Например, он мордвин, а она? Мордовка или мордвинка?

Мордовка - так правильно сегодня назвать представительницу мордвы. Мордва - это собирательное название коренных жителей Мордовии. В России более миллиона человек относят себя к этому народу, к одной из его групп.

Каратаи и терюхане, мокша и эрзя говорят кроме русского на мордовских языках, в которых больше сходства, чем различий. Родственники мордвы по языку - эстонцы и финны, ханты и манси, карелы и марийцы, а также венгры.

В словарях есть и слово «мордвинка», но сегодня оно считается устаревшим. Как и «мордовцы», которое в наши дни практически не употребляется.

Закон аналогии регулирует развитие языка, распространяется его действие и на названия национальностей: он татарин - она татарка, он мордвин - она мордовка. И если кому-то не нравится звучание этих слов, то русский язык предложит смягченные варианты - «мордовочка» и «татарочка».

Будем пользоваться богатством русского языка, чтобы говорить грамотно и выразительно!