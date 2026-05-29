Как поставить ударение - «исчерпАли» или «исчЕрпали»?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Работали долго и все силы исчерпАли. Или исчЕрпали? Как правильно поставить ударение в слове?

Все словари отмечают: правильно - исчЕрпали. Не «исчерпАли» - это распространенная ошибка. Выпускникам следует быть внимательными, поскольку это слово часто включают в задания ЕГЭ по русскому языку.

Запомнить просто: глагол «исчерпать», как и «черпать», в любом значении и в любой форме сохраняет ударение на корне «-черп-». И в значении «истратить, израсходовать до конца», как в прямом, так и в переносном смысле (черпать зерно из амбара - исчерпать его запасы; исчерпал терпение - оно исчерпано; пора подкрепиться, если исчерпались силы), и в значении «выполнить, довести до конца» (исчерпать повестку заседания).

Есть и книжный устойчивый оборот, в котором глагол «исчерпать» имеет значение «уладить что-нибудь, положить конец чему-то». Говоря, что инцидент исчерпан, подразумевают: конфликт разрешен, все улажено.

