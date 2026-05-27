Как правильно - «иММунитет» или «иМунитет»?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Все знают: чтобы не заболеть, нужно укреплять иммунитет. Что такое иммунитет и как правильно написать слово - с одной или двумя М?

Правильно - иММунитет (с двумя М). Этот медицинский термин сегодня понятен не только специалистам.

В русской орфографии сохранилось исходное удвоение буквы М. Оно появилось на стыке приставки «им-» и корня «-мунис-». На латыни munis – «обязанный», а приставка im- отрицает то, что названо корнем, равна по значению русской приставке «без-».

Значит, immunis - буквально «без обязанностей, необязанный, свободный». В медицинском понимании «свободный от инфекции, потому что ее не воспринимает», а в юридическом - «свободный от подчинения некоторым общим законам государства» (этим исключительным правом обычно обладают дипломаты и депутаты).

По-русски правильно говорить об иммунитете К чему-то или ПРОТИВ чего-то. Есть иммунитет к гриппу, а есть к хамству; можно выработать иммунитет ПРОТИВ кори, а можно - ПРОТИВ жизненных трудностей. Потому что широком смысле иммунитет - это вообще «способность не воспринимать что-либо и противостоять чему-то».

