Как класть смартфон на стол - экраном вниз или вверх?

Вопрос от интернет-пользователя

Никогда раньше не задумывался, но прочитал статью в интернете и стало интересно: а как правильно класть телефон на стол? Экраном вниз или вверх? Говорят, что лучше экраном вверх, а я всегда клал наоборот. Не люблю, когда читают сообщения.

Ответ специалиста

Многие владельцы смартфонов действительно не задумываются о том, какими привычками ежедневно их портят. Казалось бы, какая разница - экраном вниз или вверх? Однако мастера сервиса и специалисты по безопасности единогласно утверждают: то, в каком положении телефон лежит на столе, напрямую влияет на срок его службы и безопасность личных данных.

Большинство пользователей интуитивно оставляют мобильный дисплеем кверху, чтобы сразу видеть входящие уведомления и время. Но эта привычка таит в себе скрытые угрозы для устройства. Если вы хотите продлить ему жизнь, вам стоит кардинально изменить свой подход и начать переворачивать смартфон.

Первая и самая главная причина, почему стоит класть телефон экраном вниз, заключается в защите блока камеры. Современные производители соревнуются в качестве съемки, из-за чего объективы на тыльной стороне корпуса заметно выступают. Когда телефон лежит «лицом» вверх, вся его масса давит именно на защитные стекла камер. Малейшее движение по столу - и на дорогой оптике появляются микротрещины, которые позже превратят ваши снимки в мутное «мыло». В то же время дисплей защищен гораздо надежнее: почти все современные аппараты имеют выступающие рамки или защитные чехлы, которые создают безопасный зазор между стеклом экрана и столом.

Вторая причина кроется в банальном перегреве и законах физики. Именно под задней крышкой устройства располагаются аккумуляторная батарея и процессор, которые активно выделяют тепло во время работы приложений или зарядки. Если смартфон лежит задней панелью на плотной поверхности стола, естественное охлаждение нарушается.

Переворачивая телефон экраном вниз, вы обеспечиваете лучшую циркуляцию воздуха и эффективный отвод тепла от задней крышки, что помогает избежать перегрева аккумулятора телефона.

Наконец, не стоит забывать о психологическом комфорте и информационной безопасности. Смартфон, лежащий дисплеем вниз, гарантирует вам полную конфиденциальность. Всплывающие уведомления от банков, личные сообщения в мессенджерах или случайные звонки не станут достоянием общественности.