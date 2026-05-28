Почему опасно вытирать лицо полотенцем больше одного раза?

Вопрос от интернет-пользователя

Как часто нужно менять домашние полотенца?

Ответ специалиста

Вопрос гигиены и частоты замены домашних полотенец часто становится поводом для семейных споров. Многие ориентируются исключительно на визуальную чистоту или появление характерного запаха от ткани.

Однако специалисты в области дерматологии предупреждают: чистая на первый взгляд ткань может скрывать миллиарды бактерий. Чтобы разобраться, как часто следует менять домашние полотенца, необходимо учитывать их назначение, уровень влажности в помещении и индивидуальные особенности здоровья членов семьи.

Для банных полотенец, которыми мы вытираем тело и голову после душа, действует строгое «правило 3 раз». Использовать этот текстиль можно не более 3-4 раз - при условии, что после каждого применения ткань полностью высыхает в расправленном виде на горячем полотенцесушителе.

Если в ванной комнате постоянно держится высокая влажность, а полотенце висит в сложенном виде, менять его придется каждые 2 дня. Дело в том, что влажная среда в сочетании с остатками ороговевших клеток кожи - это идеальный инкубатор для размножения грибков и стафилококков.

Особое внимание стоит уделить текстилю для лица. Дерматологи единогласно рекомендуют менять полотенце для лица ежедневно, а в идеале перейти на одноразовые бумажные салфетки. Кожа лица максимально подвержена воспалениям, и повторное использование влажной ткани может спровоцировать появление акне и раздражений.

Кухонные полотенца, которые постоянно контактируют с остатками пищи, жиром и сырыми продуктами в процессе готовки, также требуют ежедневной замены или стирки раз в 2 дня.

Полотенца для рук, которыми пользуются все члены семьи и гости, необходимо отправлять в корзину для белья каждые 1-2 дня.

Стирать домашние полотенца рекомендуется при температуре не ниже 60 градусов. Для уничтожения патогенной микрофлоры лучше использовать порошки с кислородным отбеливателем или добавлять при полоскании специальный антибактериальный кондиционер. После просушивания полотенца желательно прогладить утюгом с функцией отпаривания - высокая температура окончательно стерилизует волокна ткани и вернет им мягкость.