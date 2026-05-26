Насколько дешевы авиабилеты на агрегаторах?

Вопрос от интернет-пользователя

Довольно часто приходится летать самолетами, выбираю билеты через агрегаторы, предпочитаю лоукостеров, чтобы сэкономить. А недавно пришлось смотреть сайт авиакомпании - это был шок: оказалось, что там билеты даже дешевле! Это всегда так? Я все время переплачиваю, получается? А вдруг есть еще какие-то моменты, про которые не знаю?

Ответ специалиста

Искать билеты через агрегатор действительно не всегда выгодно, сообщили в Роскачестве. Специалисты проверили 6 популярных ресурсов и выяснили, что в базовом сравнении (без бонусов, миль, промокодов, кешбэка) лучшую цену предлагают только 2. Кроме того, у компаний условия более прозрачны.

Впрочем, как инструмент поиска и сравнения агрегаторы оптимальны, так что совсем отказываться от них не стоит, добавили эксперты.

Настолько же неочевидна экономия с лоукостерами. На отдельных направлениях и при разных сроках до вылета билет крупной авиакомпании может оказаться выгоднее.

Исследование показало также, что за месяц или даже два до вылета приобретение выходит дороже, чем на ближайшие дни.

Идеально выбрать момент для покупки (у часто летающих самолетами есть такое убеждение) не получится в принципе. На цену влияют направление, спрос, сезон, политика авиакомпании, но не даты. Есть некоторые общие тренды, но 100%-й гарантии они не дадут.

Наилучший вариант подберется только после тщательного сравнения по нескольким ресурсам, причем не только по агрегаторам, но и по сайтам авиакомпаний.

Лишних расходов не будет, если перед внесением платы проверить итоговую сумму: некоторые платформы по умолчанию «вшивают» в чек страховки и платные опции, которые на самом деле не нужны. В итоге переплата достигает 1-1,5 тыс. рублей, а то и больше.