Она большАЯ молодец или большОЙ молодец?

Ликбез

Она большАЯ молодец или большОЙ молодец?
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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Люди, щедрые на похвалу, часто эмоционально говорят: «Он такой молодец!» А если она, то большАЯ молодец или большОЙ молодец? Как правильно?

Ударение развело значения русских слов «мОлодец» и «молодЕц». Добрым мОлодцем в сказках и былинах называют удальца и храбреца. А молодЕц сегодня не только молодой человек, сильный и крепкий, а чаще тот, кого хотят похвалить. Хотя слово в этом значении относится к людям обоего пола, нужно быть внимательным, чтобы не нарушить грамматическую норму.

Само слово «молодец» - мужского рода, как и, например, «храбрец», «глупец». Поэтому прилагательное, которое от него зависит, тоже должно быть употреблено в мужском роде.

Неважно, кого хвалят - мальчика или девочку, мужчину или женщину: и он большОЙ молодец, и она тоже большОЙ молодец. «Она большАЯ молодец» говорить не стоит, это ошибка.

А если хочется похвалить собеседника, с которым общение на «вы»? «Иван Петрович, вы такие молодец»? Или «такие молодцы»? Нет, прилагательное нужно согласовать не со словом «вы», а тоже с «молодцом»: «вы такОЙ большОЙ молодец!»

Будем соблюдать нормы грамматики и говорить грамотно!

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