Можно ли готовить окрошку с рыбой?

Вопрос от интернет-пользователя

На улице жарко, и мы снова стали готовить окрошку. Только стандартные ингредиенты надоели. Колбаса, говядина, курица... А хочется чего-то нового. Слышала, что в окрошку кладут рыбу. Это действительно так или шутка? Не хочется ставить неудачный эксперимент на близких и переводить продукты.

Ответ специалиста

Летний зной традиционно возвращает на столы россиян главное сезонное блюдо. Однако классический рецепт со временем действительно приедается, и хозяйки задумываются, чем заменить колбасу или говядину в окрошке, чтобы удивить семью и освежить привычное меню.

Вариант с рыбой может показаться безумным кулинарным экспериментом, но на самом деле это возвращение к истокам русской кухни.

До революции мясная окрошка считалась роскошью, а вот вариант с рыбой встречался как на крестьянском, так и на барском столе. Некоторые историки утверждают, что традиционная окрошка на квасе изначально готовилась именно с рыбой.

Главное правило - выбирать сорта, в которых мало костей и много плотного мяса. Идеально подходят осетрина, судак, треска. Рыбу предварительно отваривали или запекали, охлаждали и только потом крошили в тарелку.

Если вы боитесь, что домашние не оценят такой неожиданный ход, можно начать с компромиссного и популярного сегодня варианта - окрошки со слабосоленой красной рыбой или рыбой горячего копчения.

Горбуша, кета или семга отлично сочетаются с хрустящим огурцом, редисом и свежей зеленью. С копченой рыбой окрошка приобретает пикантный аромат «с дымком», который идеально раскрывается как на кефире, так и на белом кислом квасе.

Чтобы кулинарный опыт удался, важно соблюдать баланс ингредиентов. Рыбная окрошка «любит» в качестве заправки нежирную сметану, смешанную с хреном или горчицей для остроты. Такое блюдо получается гораздо легче мясного аналога, оно насыщает в жару и не оставляет чувства тяжести.

Так что рыбная окрошка - это не шутка, а прекрасный способ разнообразить рацион. Попробуйте приготовить для начала небольшую порцию. Вполне возможно, что такой необычный рецепт летнего супа станет главным хитом вашего семейного меню до конца сезона.