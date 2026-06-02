Почему нельзя сыпать соль на сковороду?

Вопрос от интернет-пользователя

Прочитала в соцсетях совет, что отмывать сковородки хорошо «бабушкиным методом» - с солью. Так ли это? Не повредится антипригарный слой?

Ответ специалиста

Слепое следование народным рецептам может обернуться порчей дорогой кухонной утвари.

Чтобы понять, можно ли мыть сковороду солью, необходимо понимать, из какого материала она изготовлена. То, что идеально подходило для советского чугуна, способно мгновенно разрушить современные технологичные покрытия.

Крупная или даже мелкая поваренная соль - мощный природный абразив. Физические свойства ее кристаллов сопоставимы с наждачной бумагой. Если вы попытаетесь очистить солью сковородку с антипригарным (тефлоновым, керамическим или мраморным) слоем, вы гарантированно нанесете ему непоправимый вред.

Кристаллы соли оставят на поверхности миллионы микроцарапин. Сразу они могут быть незаметны, но защитный слой будет безвозвратно разрушен: пища начнет пригорать, а сковорода вскоре отправится на помойку. Более того, поврежденный тефлон при нагревании может выделять токсичные вещества.

«Бабушкин метод» очистки солью изначально создавался исключительно для тяжелых чугунных или чисто стальных сковородок без каких-либо покрытий. Для чугуна соль действительно спасение: она отлично впитывает старый жир, убирает нагар и устраняет въевшиеся запахи рыбы и специй. Чугунную сковороду принято прокаливать с солью на огне, а затем протирать сухой ветошью. Но к деликатной современной посуде этот жесткий механический способ неприменим.

Чтобы безопасно отмыть сковороду с антипригарным покрытием, лучше отказаться от радикальных народных методов в пользу щадящей химии.

Залейте сковороду теплой водой с добавлением обычного геля для посуды или жидкого хозяйственного мыла и оставьте на 30-40 минут. Потом ее удастся отмыть мягкой поролоновой губкой. Если загрязнение сильное, используйте пищевую соду (она гораздо мягче соли) или специальные жидкие средства с пометкой «для антипригарных покрытий».