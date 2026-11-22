Жительница Пензы подняла вопрос о состоянии автобусов на маршруте № 134. Свою позицию она выразила на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«Как ехать в автобусе, когда изо всех щелей льет дождь, а в автобусе наводнение!!! Как, скажите, ехать в таком автобусе??» - возмутилась горожанка.

Она поинтересовалась, планируют ли менять проблемные машины в декабре этого года.

«Все транспортные средства, работающие на межмуниципальных и муниципальных маршрутах, в том числе на маршруте № 134 «Ул. Егорова - ул. Зеленодольская», соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», имеют одобрение типа транспортного средства и приспособлены для перевозки пассажиров», - ответили на вопрос в региональном минстрое.

По словам представителя ведомства, автобусы дважды в год проходят техосмотр ГАИ и ежедневно - предрейсовый контроль.

«Очень интересно вы распределяете новые автобусы: на одних маршрутах много новых машин, а на других - ни одной!! Замените хотя бы несколько автобусов на этом маршруте, и людям порадостнее будет ехать!!» - возразила пензячка.

Информацию о системе закрепления подвижного состава на линиях и о планах на замену машин в министерстве не предоставили.