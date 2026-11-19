Осенью из скверов Пензы исчезли не только перелетные птицы, но и скамейки, пожаловалась местная жительница.

«Хотелось бы узнать: в связи с чем это? То ли климат наш скамейкам стал не подходить, то ли это забота о горожанах - чтоб не мерзли, сидя на свежем воздухе? Гуляющие пенсионеры с удивлением рассматривают места, где раньше можно было присесть, отдохнуть, побеседовать, поставить сумку», - написала женщина в рубрику «Глас народа» на PenzaInform.ru в четверг, 19 ноября.

По ее словам, скамейки убрали с площади Ленина, из сквера около памятника Ленину, с улицы Московской - от драмтеатра до «Высшей лиги», из скверов «Кукушка», Дениса Давыдова, «Копилка пословиц».

«Остались только в сквере Славы - они там, хвала небесам, вмурованы», - добавила пензячка.

На работу «Пензавтодора» со скамейками горожане жалуются не впервые. В 2023 году в некоторых местах их установили только летом. В 2025-м уличную мебель достали только 30 апреля, хотя тепло в областном центре было с марта.