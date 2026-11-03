Дети на площадке рядом со Спасским собором играют в темноте

В сквере около Спасского собора в областном центре по вечерам кромешная тьма, пожаловалась подписчица телеграм-канала PenzaInform.

«Горит меньше половины фонарей. Фото получились достаточно светлыми, но на самом деле там очень темно. На фото видно, что большая часть фонарей не горит», - отметила она.

По словам пензячки, по дорожкам в полной темноте ходят люди, на детской площадке в темноте играют дети, даже экскурсионные группы водили в полумраке.

«Центр города - и такое безобразие. Не верю, что руководители ЖКХ про это не знают. Но вот почему они с этим ничего не делают?» - задалась вопросом пензячка.

Горожанка надеется, что на ее сигнал обратят внимание и решат проблему с освещением сквера.