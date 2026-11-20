В Пензе под железнодорожным мостом в районе «Истока» случилось ЧП. Фрагмент сооружения на полосе в сторону улицы Чехова отвалился, камень попал в лобовое стекло такси.

О происшествии рассказали в Сети. По словам очевидцев, мост задела крышей фура.

Официальной информации о случившемся нет. Пострадали ли люди, не сообщается.

Аварийный участок закрыли для проезда.

Ранее стало известно, что в Пензе началась подготовка к капремонту моста через реку Пензу на улице Токарной. Контракт рассчитан до 2028 года.

Проектом предусмотрено усиление опор, замена большей части балок, инженерных коммуникаций, а также восстановление дорожного полотна. Ширина проезжей части и двух тротуаров моста не изменится.

Фото vk.ru/sova_penza.