По дороге на улице Ватутина катаются мусорные баки

Контейнерная площадка на улице Ватутина в Пензе, по словам местных жителей, не только неэстетична, но и опасна.

«Баки постоянно выкатываются и стоят прямо на проезжей части, блокируя движение и мешая свободному проезду автомобилей. Вокруг баков копятся горы веток, хлама и отходов, которые никто не вывозит.

При этом зона абсолютно не организована: нет ни нормального основания, ни ограждений, хотя на соседних улицах площадки отремонтировали и привели в порядок», - пожаловалась подписчица телеграм-канала PenzaInform и прислала фотографии, подтверждающие ее слова.

Пензячка рассказала, что жители пытались решить вопрос обращением в администрацию Первомайского района - попросили организовать площадку и вывезти мусор.

«Но там пожали плечами и сказали обратиться к депутату», - поделилась она.

Горожанка надеется, что ответственные за площадку отреагируют на сигнал и предпримут действия для решения проблемы.