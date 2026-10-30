По дороге на улице Ватутина катаются мусорные баки

Глас народа

По дороге на улице Ватутина катаются мусорные баки
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Контейнерная площадка на улице Ватутина в Пензе, по словам местных жителей, не только неэстетична, но и опасна.

«Баки постоянно выкатываются и стоят прямо на проезжей части, блокируя движение и мешая свободному проезду автомобилей. Вокруг баков копятся горы веток, хлама и отходов, которые никто не вывозит.

При этом зона абсолютно не организована: нет ни нормального основания, ни ограждений, хотя на соседних улицах площадки отремонтировали и привели в порядок», - пожаловалась подписчица телеграм-канала PenzaInform и прислала фотографии, подтверждающие ее слова.

По дороге на улице Ватутина катаются мусорные баки

Пензячка рассказала, что жители пытались решить вопрос обращением в администрацию Первомайского района - попросили организовать площадку и вывезти мусор.

«Но там пожали плечами и сказали обратиться к депутату», - поделилась она.

Горожанка надеется, что ответственные за площадку отреагируют на сигнал и предпримут действия для решения проблемы.

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помойка контейнер мусор
 
 
 
 
 

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