Подпорной стенке на улице Кураева требуется ремонт

Подпорной стенке на разделительной полосе на улице Кураева требуется ремонт, обратил внимание житель Пензы.

Беспокойство у него вызывает отрезок от Ключевского до Володарского.

«На подпорной стенке бетонные плиты уже сползают. Не дай бог, раздавят машины, которые двигаются по нижнему уровню в сторону улицы Революционной», - выразил опасение горожанин.

Редакция PenzaInform.ru направила запрос в мэрию с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее в Пензе привели в порядок подпорную стенку на улице 8 Марта: одна из плит отклонилась и создавала угрозу жизни людей.