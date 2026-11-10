Подпорной стенке на улице Кураева требуется ремонт

Глас народа

Подпорной стенке на улице Кураева требуется ремонт
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Подпорной стенке на разделительной полосе на улице Кураева требуется ремонт, обратил внимание житель Пензы.

Беспокойство у него вызывает отрезок от Ключевского до Володарского.

Подпорной стенке на улице Кураева требуется ремонт

«На подпорной стенке бетонные плиты уже сползают. Не дай бог, раздавят машины, которые двигаются по нижнему уровню в сторону улицы Революционной», - выразил опасение горожанин.

Подпорной стенке на улице Кураева требуется ремонт

Редакция PenzaInform.ru направила запрос в мэрию с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее в Пензе привели в порядок подпорную стенку на улице 8 Марта: одна из плит отклонилась и создавала угрозу жизни людей.

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