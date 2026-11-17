Платная парковка на Привокзальной площади станции Пенза-I вызывает сплошные вопросы, пожаловался городской водитель. Мужчина провел на ней 1 час 6 минут, а оплатить пришлось как за 2 часа.

«Заехали на парковку в 9:22. Первые 40 минут бесплатно, более 40 минут - 50 рублей. Ок. Выехали в 10:28. То есть находились на парковке 1 час 6 минут. Предполагали, что должны заплатить 50 рублей, так как первые 40 минут бесплатно. Однако с нас взяли 100 рублей. Возмущаться было некогда, но вопрос остался открытым. Почему такая оплата или что мы не поняли?» - выразил недоумение водитель.

Ситуацию прояснили в городском управлении ЖКХ.

«Заявитель заехал на территорию парковки в период с 9:00 до 10:00, что считается первым часом нахождения на парковке, а выезд был осуществлен в период с 10:00 до 11:00, во второй час нахождения на парковке.

Исходя из этого, пользователь находился на парковке больше 40 минут, а именно 1 час 6 минут, и обязан заплатить за 2 часа пребывания на территории платной парковки, что составляет 100 рублей», - сообщили в управлении.

Ранее стало известно, что оплачивать парковку на Привокзальной площади в Пензе можно по суткам, но для этого придется сделать телефонный звонок.

Некоторые категории горожан имеют право на 30 часов бесплатной парковки в месяц на муниципальных стоянках.