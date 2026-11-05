В Заречном ликвидируют отделение бальных танцев

Глас народа

В Заречном ликвидируют отделение бальных танцев
Печать
Max

В Заречном закрывают отделение бальных танцев, 3 тренера уволены. Информация об этом появилась в Сети. Отделение просуществовало более 30 лет, его воспитанники становились чемпионами Европы и мира, победителями всероссийских и областных соревнований.

«Официальная формулировка - «отсутствие материально-технической базы». Да, мы понимаем: времена непростые, бюджеты урезают, денег не хватает. Но разве это повод рушить то, что строилось десятилетиями?» - говорится в посте во «ВКонтакте».

Воспитанникам и родителям не предложили альтернативы. Бальными танцами в Заречном занимаются сотни детей.

Горожане обратились к главе закрытого города Алексею Костину с просьбой пересмотреть решение и остановить ликвидацию.

«Отделение танцевального спорта - гордость Заречного, его спортивная история и будущее наших детей. Пожалуйста, помогите разобраться, найдите возможность сохранить отделение и поддержать тренеров и воспитанников. Пусть труд педагогов и старания детей не окажутся напрасными», - написали зареченцы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
секция дети заречный
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!