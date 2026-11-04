В Пензе дверью автобуса № 130 зажало руку ребенку

Во вторник, 3 ноября, в Пензе едва не случилось ЧП. Закрывшейся дверью зажало руку 5-летней девочке, выходившей из автобуса № 130.

О происшествии рассказала мать пострадавшего ребенка во «ВКонтакте».

«Водитель автобуса № 130, не убедившись, что пассажиры вышли (передняя дверь), закрыл двери вместе с рукой моей дочери 5 лет. На стук в дверь в ответ услышали не извинения, а крик и недовольство, что тарабанят в дверь и он не видел, - написала пензячка.

По ее словам, инцидент случился около 12:30 на остановке у «Ленты». Женщина отправила жалобу в «Дилижанс» (компанию, которая обслуживает маршрут № 130). При этом она уверена: мер никаких не примут.

«Цены повысят, а качество обслуживания как было на нуле, так и останется», - заключила горожанка.

В комментариях ей посоветовали обращаться сразу в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Фото из группы «Пенза Решения».