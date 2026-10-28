Пензенцы разбирают на части старинный дом на улице Гладкова

В Пензе деревянный дом № 24 на улице Гладкова, признанный объектом культурного наследия, горожане разбирают на части. О тревожной тенденции рассказали специалисты пензенского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

На своей странице во «ВКонтакте» они опубликовали фотографию мужчины и женщины около старинной постройки: он что-то делает с колонной, стоя на лестнице, она наблюдает. Снимок сделали 24 октября.

Специалисты побывали на месте и обнаружили, что правая колонна отпилена, рядом видна стружка.

«Таким образом, имеются основания полагать, что именно изображенные на фото люди, возможно, причастны к порче объекта культурного наследия, и в их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 243 УК РФ. По данному факту направлено обращение в полицию», - говорится в посте.

Деревянный дом на улице Гладкова сильно пострадал от пожара, случившегося 12 июня 2024 года. Его собираются восстановить, так как закон это требует, однако срок реконструкции неясен.

«Дом уже давно находится в ненадлежащем состоянии, после пожара был утрачен (видимо, снят) один наличник, а теперь утрачена колонна. Шла речь о том, чтобы администрация хотя бы огородит это здание профлистом, это помогло бы сохранить оставшееся от вандалов, но в итоге ничего не огородили. Таблички о том, что это ОКН (объект культурного наследия. - Прим. ред.) тоже нигде нет», - посетовали историки.

Они попросили неравнодушных пензенцев помочь полиции в опознании и розыске мужчины и женщины на снимке. Те, кто их узнал, могут написать в личные сообщения группы во «ВКонтакте».

Фото 1 - t.me/penza_district.

Фото 2 и 3 - vk.ru/voopik_pnz.