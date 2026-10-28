Пензенцы разбирают на части старинный дом на улице Гладкова

Глас народа

Пензенцы разбирают на части старинный дом на улице Гладкова
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В Пензе деревянный дом № 24 на улице Гладкова, признанный объектом культурного наследия, горожане разбирают на части. О тревожной тенденции рассказали специалисты пензенского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

На своей странице во «ВКонтакте» они опубликовали фотографию мужчины и женщины около старинной постройки: он что-то делает с колонной, стоя на лестнице, она наблюдает. Снимок сделали 24 октября.

Специалисты побывали на месте и обнаружили, что правая колонна отпилена, рядом видна стружка.

Пензенцы разбирают на части старинный дом на улице Гладкова

«Таким образом, имеются основания полагать, что именно изображенные на фото люди, возможно, причастны к порче объекта культурного наследия, и в их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 243 УК РФ. По данному факту направлено обращение в полицию», - говорится в посте.

Пензенцы разбирают на части старинный дом на улице Гладкова

Деревянный дом на улице Гладкова сильно пострадал от пожара, случившегося 12 июня 2024 года. Его собираются восстановить, так как закон это требует, однако срок реконструкции неясен.

«Дом уже давно находится в ненадлежащем состоянии, после пожара был утрачен (видимо, снят) один наличник, а теперь утрачена колонна. Шла речь о том, чтобы администрация хотя бы огородит это здание профлистом, это помогло бы сохранить оставшееся от вандалов, но в итоге ничего не огородили. Таблички о том, что это ОКН (объект культурного наследия. - Прим. ред.) тоже нигде нет», - посетовали историки.

Они попросили неравнодушных пензенцев помочь полиции в опознании и розыске мужчины и женщины на снимке. Те, кто их узнал, могут написать в личные сообщения группы во «ВКонтакте».

Фото 1 - t.me/penza_district.

Фото 2 и 3 - vk.ru/voopik_pnz.

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