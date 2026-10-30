Камнепад: со старинного дома на Карла Маркса сыплется облицовка

В Пензе опасно ходить по тротуару рядом с домом № 28Б на улице Карла Маркса, пожаловалась в Сети горожанка.

С фасада и крыши здания регулярно падает облицовка. Куски могут травмировать прохожих.

Женщина сфотографировала тротуар, усыпанный расколовшимися фрагментами отделки.

В начале октября в Сети опубликовали видео, сделанное примерно на том же месте. На тротуар обрушился фрагмент облицовки под кровлей. Никого не задело, так как ЧП, вероятно, случилось ночью.

Похожий инцидент произошел у здания в марте 2025 года. Тогда на узкий тротуар упала часть кирпичной кладки, ранее располагавшаяся под крышей. Прокуратура организовала проверку.