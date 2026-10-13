На улице Калинина в Пензе закатали в асфальт деревья

На улице Калинина в Пензе деревья закатали в асфальт, сообщил подписчик канала PenzaInform в Telegram во вторник, 13 октября.

Для подтверждения своих слов горожанин приложил фотографии.

Асфальт вплотную к стволам уложили около дома № 9.

В августе жители улицы Кирова, 67, в Пензе жаловались, что в их дворе наконец отремонтировали дорогу, но одновременно закатали в асфальт растущие у дома деревья и обрекли их на гибель.

Через несколько дней после того как проблему осветили в интернете, асфальт убрали и создали вокруг стволов грунтовую зону.