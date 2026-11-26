Путь к лицею № 55 на Западной Поляне стал опасным: в полуметре от пешеходной дорожки у памятника героям блокадного Ленинграда - припорошенная снегом яма.

Либо крышка люка сдвинута, либо провалилась земля рядом с колодцем, считает пензенец, рассказавший о проблеме.

«Снег только выпал, и многие дети, радуясь ему, идут по сугробам, а там ловушка. Место проходное: утром и днем здесь проходят сотни школьников», - констатировал мужчина.

Он опасается, что, когда яму побольше присыплет снегом, она станет вообще незаметной.

«Мой сын сегодня едва в нее не провалился, я успел вовремя обратить его внимание. Как мне кажется, вчера этой дыры еще не было», - добавил он.

Пензенец надеется, что проблему в ближайшее время устранят.