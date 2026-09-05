Вонь и пена: в Кузнецке загрязнили реку Труев

Жители Кузнецка пожаловались на экологическую катастрофу в городе: река Труев загрязнена.

«Весь Труев в пене, а в половине города, там, где протекает река, невыносимая вонь», «Труев сегодня настолько отвратительно пахнет, что мимо невозможно пройти. Очень много рыбы выплыло на поверхность, пытается набрать воздух», - написали кузнечане в местной группе во «ВКонтакте».

На неприятный запах, идущий с реки, горожане обратили внимание в пятницу, 4 сентября. Жалобы не прекратились и 5-го числа. Кузнечане предположили, что сброс загрязненных вод идет от поселка Евлашево.

«Мы с детьми пришли кормить уток на мост, уровень воды поднялся, вода мутная и вонючая», - сообщила горожанка.

На жалобы отреагировал представитель администрации Кузнецка. Он предложил людям обратиться в региональное управление Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что вода в реке Труев не считается безопасной, поэтому в городе и отказываются делать пляж. Дело в том, что Труев протекает через населенные пункты, в которых нет централизованной канализации. Следовательно, в воду попадают нечистоты из септиков и другие отходы.