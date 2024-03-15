На ул. Володарского тротуар засыпало обрушившимися кирпичами

15.03.2024 | 16:03

С дома на пересечении улиц Володарского и Максима Горького в Пензе начали сыпаться кирпичи. Рушится кладка строения № 38/45.

Широкий тротуар со стороны Володарского оказался усыпан фрагментами стройматериала, которые могли попасть на головы прохожим. Место огородили сигнальными лентами.

Невооруженным глазом видно, что участок под крышей, откуда летят куски камня, взмок, будто в этом месте есть протечка крыши. Кто и когда будет решать проблему, пока неясно.

По данным, имеющимся в открытом доступе, кирпичный трехподъездный дом общей площадью 1 834 кв. м построен в 1965 году, в нем около 40 жилых и нежилых помещений.

9 марта прошлого года обрушилась часть кладки дома на улице Бакунина. Выпавшими кирпичами разворотило несколько вывесок, завалило тротуар. Пострадали две женщины. Работник одного из магазинов, расположенных в здании, временно оказался за баррикадой и не мог выйти из-за перекрывших выход обломков.

Работники МУП «Жилье-22» по ОЖФ тогда убрали и вывезли элементы конструкций и фрагменты кирпича. Чиновники начали решать вопрос о восстановлении целостности конструкции с собственниками помещений.