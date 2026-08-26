Спортплощадку на улице Бородина похоронили дикие заросли

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Спортплощадку на улице Бородина похоронили дикие заросли
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Территория вокруг строения на Бородина, 23, в Пензе пришла в упадок. Фото, сделанные местной жительницей, появились в Сети в среду, 26 августа.

Спортплощадку на улице Бородина похоронили дикие заросли

Главная проблема - бывшая хоккейная коробка. Она полностью потерялась под высокой травой и кустарником.

По словам горожан, в этих зарослях регулярно коротают время люди без определенного места жительства.

Спортплощадку на улице Бородина похоронили дикие заросли

Ситуацию усугубляет отсутствие освещения. Когда на улице темнеет, ходить по тропинке около площадки рискованно.

Кроме того, рядом с зарослями еще месяц назад рухнуло дерево. До сих пор оно опасно нависает над дорожкой, ведущей к жилым домам.

Спортплощадку на улице Бородина похоронили дикие заросли

Люди очень надеются, что коммунальные службы обратят внимание на участок и приведут его в порядок, а у городской администрации найдется возможность благоустроить спортплощадку.

Фото max.ru/penza_chs.

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