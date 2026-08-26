Спортплощадку на улице Бородина похоронили дикие заросли

Территория вокруг строения на Бородина, 23, в Пензе пришла в упадок. Фото, сделанные местной жительницей, появились в Сети в среду, 26 августа.

Главная проблема - бывшая хоккейная коробка. Она полностью потерялась под высокой травой и кустарником.

По словам горожан, в этих зарослях регулярно коротают время люди без определенного места жительства.

Ситуацию усугубляет отсутствие освещения. Когда на улице темнеет, ходить по тропинке около площадки рискованно.

Кроме того, рядом с зарослями еще месяц назад рухнуло дерево. До сих пор оно опасно нависает над дорожкой, ведущей к жилым домам.

Люди очень надеются, что коммунальные службы обратят внимание на участок и приведут его в порядок, а у городской администрации найдется возможность благоустроить спортплощадку.

Фото max.ru/penza_chs.