Стоимость посещения туалета в парке Белинского возмутила депутатов

Стоимость посещения туалета в парке Белинского стала предметом обсуждения на сессии Пензенской городской думы в пятницу, 29 мая.

«Деликатную тему первостепенных нужд» затронул депутат Михаил Лисин.

«Информация прошла такая в социальных сетях, что в парке Белинского туалет 50 рублей стоит. Мы льготы участникам СВО сейчас утверждаем (на бесплатное пользование муниципальными аттракционами. - Прим. ред.), а туалет за 50... Это останется так? Цена сама по себе вызвала возмущение у всех горожан, но меня отдельно по участникам СВО интересует, будет это их касаться?» - поинтересовался народный избранник у начальника управления культуры Анны Нестеровой.

Та ответила, что по уставу администрация парка имеет право сделать туалет платным, потому что его нужно обслуживать, а иначе увеличится нагрузка на бюджет.

«Посещение туалета не относится к перечню услуг, которые мы предоставляем бесплатно участникам СВО. Это не такие великие деньги, 50 рублей, я думаю, из-за которых стоит вести разговор», - отметила Нестерова.

Депутат Владимир Мутовкин возразил: одно дело, когда мама идет в парк вдвоем с ребенком, и совсем другое - когда с тремя детьми, «да, не дай бог, не один раз».

«Уже сумма вылетает побольше, чем посещение самого парка. Поэтому, коллеги, здесь надо разобраться: откуда такая сумма вдруг взялась - 50 рублей? У нас парковка автомобилей дешевле стоит за час. Я думаю, возмущение в соцсетях совершенно справедливое», - заявил он.

По этому поводу высказался и Алексей Иванов: «Не надо судить, много это или мало (50 рублей. - Прим. ред.), нужно просто подумать, как исправить ситуацию. Туалеты должны быть бесплатными».

«Анна Александровна, я тоже не могу согласиться с вашей позицией, чтобы за других людей говорить, деньги это большие или малые. И нужда-то первостепенная, ситуации разные очень могут быть, разные люди есть. Это должно быть доступно для всех и желательно бесплатно. Вопрос содержания нужно решить как-то за счет иных источников. И в целом-то проблема не только парка Белинского касается, доступная комфортная среда в принципе это предполагать должна», - заключил Михаил Лисин.

Депутаты внесли несколько предложений.

Юрий Зиновьев посчитал, что можно было бы включить цену посещения туалета в стоимость билета на игровые элементы. «И снимется этот вопрос. Поверьте, это будет положительный результат и для города, и для всех».

Елена Падалкина инициировала направление денег на содержание туалета из средств, получаемых от сбора туристического налога.

Глава Пензы Олег Денисов, присутствовавший на сессии, пообещал проработать вопрос.