На Юбилейной площади в Пензе появились черные горы

Состояние Юбилейной площади после зимы можно охарактеризовать как ужасное. Так считает жительница областного центра, написавшая в канал «ПензаИнформ» в Мах.

«Хотелось бы наконец-то обратить внимание властей города на Юбилейную площадь. Это центр, гости и жители Пензы приезжают сюда окультуриться или просто погулять. Почему в таком ужасном состоянии находится данная территория?» - поинтересовалась пензячка.

Она обратила внимание на черные горы снега в центре площади и скамейки, скрывшиеся в сугробах.

«По всей видимости, ждем, когда само растает», - предположила горожанка.

Зимой пензенцы жаловались, что из-за нерасчищенных пешеходных зон к ККЗ на Юбилейной площади невозможно «ни пройти, ни проехать».