Пензенцы с трудом добрались на «Белоснежный бал» в ККЗ
Заваленные снегом тротуары испортили впечатления пензенцам, посетившим новогоднее шоу «Белоснежный бал Иоганна Штрауса».

Концерт прошел в среду, 7 января, в ККЗ на Юбилейной площади. Но из-за нерасчищенных пешеходных зон к зданию невозможно было «ни пройти ни проехать», пожаловалась подписчица телеграм-канала PenzaInform.

«Совершенно жуткие впечатления. Абсолютно не почищены дорожки пешеходные», - возмутилась женщина.

Она сняла видео, как горожане вязнут в сугробах и вынуждены идти по проезжей части.

В Пензе коммунальщики до сих пор борются с последствиями обильных снегопадов. Многие дворы и улицы остаются неочищенными, под крышами домов висят сосульки. Соцсети заполнены множеством жалоб на бездействие служб и управляющих компаний.

В четверг, 8 января, в управлении ЖКХ города отчитались, что уборкой снега в городе занимаются более 100 единиц техники.

