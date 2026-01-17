Жители Зари рассказали об ухудшении ситуации с транспортом

Жители Зари пожаловались, что после пуска в микрорайон больших автобусов ситуация с транспортным обслуживанием не улучшилась, а, наоборот, ухудшилась.

Свои претензии пензенцы высказали в телеграм-канале главы города Олега Денисова.

«От того, что пустили большой автобус, ситуация не поменялась от слова совсем! Люди стоят вторые сутки на морозе, 25-е едут мимо остановок, забитые людьми, а большой автобус ходит редко! Конкретно мой сын второй день опаздывает в колледж на занятия», - написала пензячка.

«Ситуация ухудшилась в разы! Автобусы средней вместимости 25-го маршрута и автобусы большой вместимости - это, по сути, два разных маршрута, которые объединили в один! Люди, проживающие в Ласточкином Гнезде и Нефтянике, стоят на остановках более 30 минут!» - возмутилась другая горожанка.

«Ранее автобус по маршруту № 25 отправлялся с остановки «Нефтяник» с интервалом 6-10 минут, теперь интервал стал нестабильным, нерегулярным да и зачастую вообще не соблюдается», - отметила третья пензячка.

На обращения отреагировал представитель минстроя.

«ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» поручено провести мониторинг работы маршрута № 25», - сообщил он, добавив, что перевозчику грозит штраф за нарушение графика движения.

5 января в Зарю пустили 4 автобуса большого класса. Однако они ходят только до улицы Турищева. Как пояснили в областном минстрое, пока нет инфраструктуры для того, чтобы такой транспорт доезжал до Нефтяника. Местных жителей обслуживают 10 маршруток.