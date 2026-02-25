В Арбекове так и не появились горячая вода и отопление

Жители микрорайона Арбеково в Пензе продолжают жаловаться на отсутствие тепла и горячей воды, несмотря на то, что ресурсники накануне сообщили о завершении работ.

Отопление и воду горожанам отключили вечером во вторник, 24 февраля. Причина - прорыв трубопровода на проспекте Победы. Ресурсоснабжающая организация отчиталась, что специалисты начали ремонт. Работы пообещали завершить до конца дня.

В 2:17 25 февраля появилось сообщение, что ремонт закончен, систему начали заполнять.

Утром в TG-канале Октябрьского района жители улиц Ладожской, Лядова, проспектов Строителей и Победы, Арбековской заставы и Запрудного пожаловались, что тепла и воды нет до сих пор. Горожане предположили, что ресурс отключили в том числе в школах и детских садах.

«Они отчитались уже, что починили. Это, видимо, другая авария ночью произошла», - предположила участница чата.

21 февраля микрорайон Арбеково также остался без горячей воды и отопления. Ресурс отключили из-за прорыва на улице Тернопольской.