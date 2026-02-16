«Не вывозят вообще»: пензенцы жалуются на проблемы с мусором

Следствием не расчищенных от снега дорог в Пензе стали проблемы с вывозом мусора. Спецмашины не могут подъехать к контейнерам. Иногда им мешают не сугробы, а неудачно припаркованные автомобили.

Жалуются жители разных районов Пензы: Арбекова, Ахун, Терновки и др.

«Мусор не вывозят вообще. Хотя дорога очищена, подъезд возможен», - рассказал горожанин с улицы Северной (Пенза-IV). «В самом центре такая проблема, двор на ул. Московской, 40», «Во дворе Герцена, 9, такая же проблема с мусором», «Вывезите, пожалуйста, мусор с Коннозаводской. Деньги платим, но почему не вывозят?», «В Воронежском проезде не вывозят мусор уже неделю. УБО ссылается на то, что нет возможности проехать для машины, так как улица в некоторых местах сужена и требует очистки», «Что происходит в городе?! Мусорка на Лядова, 64. Дорогу от Лядова, 36, до Лядова, 64, «Пензавтодор» после последнего снегопада так и не приехал почистить. Как итог - мусоровозы УБО нас игнорируют», «Ладожская, 164, четвертый день мусор не вывозится», - сообщили пензенцы.

Горожане оставляют жалобы в Telegram в надежде, что на них отреагируют коммунальщики.

В понедельник, 16 февраля, местами по Пензенской области снова ожидается очень сильный снег, предупредили синоптики.