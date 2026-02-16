Пензенцы оставляют на заснеженных дорогах нервы и бамперы

Пензенцы оставляют на заснеженных дорогах нервы и бамперы
Не расчищенные от снега дороги продолжают доставлять проблемы пензенцам. Об одной из них сообщил в телеграм-канале PenzaInform житель улицы Балашовской (Веселовка).

«За всю зиму пару раз проезжал трактор, а люди в детский сад каждый день идут с квестами. Чтобы пропустить машину, нужно залезть в сугроб», - отметил он.

От снежных навалов страдают и автовладельцы.

«Вчера попытался проехать домой и оторвал часть заднего бампера из-за «отличной, качественной» очистки дорог от снега», - рассказал подписчик.

Подобных случаев в областном центре множество - сообщениями пестрят телеграм-чаты ГПЗ, Терновки, Октябрьского и других районов. Ситуацию осложняет непогода.

«В ЖК вчера был трактор, сегодня был трактор, а результата работы не видно. Ветрище, вьюга крутит, снега полно навалено, вот и гоняет. Бессмысленно его сейчас убирать, опять все переметает», - признала жительница ГПЗ.

Люди уже не знают, куда жаловаться. Администрация Пензы предоставляла горожанам телефонные номера для сообщений, но коммунальным службам не хватает ни времени, ни техники.

