Пешеходный переход рядом со школой в Веселовке закрыла гора снега

В Пензе гора снега выросла у пешеходного перехода на улице Львовской, 240 (Веселовка).

Зеброй пользуются ученики школы № 75/62 имени А. И. Мереняшева, но пока она для них недоступна, пожаловалась сетевому изданию «ПензаИнформ» горожанка.

По ее словам, чтобы добраться до образовательного учреждения, детям приходится выходить на проезжую часть.

«Родители и я лично как педагог дополнительного образования этой школы просим расчистить эту гору и дать детям нормально ходить на занятия», - обратилась пензячка к властям областного центра.

Этой зимой горожане массово жалуются в соцсетях на неубранный снег, сугробы на тротуарах, остановках, а также гололед. Коммунальщики работают, но им не хватает времени, чтобы в короткий срок решить проблемы на всех улицах.