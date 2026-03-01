Очистка крыши на Кулакова, 8/2, не спасла от потопа в подъезде

Протечки в квартирах из-за не убранных с крыши снежно-ледовых навалов пензенцев уже не удивляют. Но проблемы могут появиться даже при добросовестной управляющей компании, как, например, на Кулакова, 8/2.

«1, 2 и 3-й подъезды - течет крыша, в квартирах тоже мокрые стены и потолок. Вода с потолка заливает всю площадку 5-го этажа и стекает до 1-го этажа. В подъездах пахнет сыростью», - рассказал подписчик группы «Пенза Решения» во «ВКонтакте».

На приложенных фото видно расползшуюся по стене наледь, промокшие стены, лужи и отваливающуюся штукатурку в подъезде. Влага подобралась и к электрощиткам.

В посте уточняется, что работники управляющей компании с начала года почти еженедельно сбивают с крыши наледь и огромные сосульки.

Капитальный ремонт крыши в доме, построенном 60 лет назад, запланирован на 2040 год. Но проблема обострилась уже сейчас. Жильцы опасаются, что в итоге вода напрочь затопит все помещения или стены начнут рушиться.